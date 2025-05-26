The Times of Israel: Ізраїль планує захопити 75% сектору Гази за два місяці

Військові Ізраїлю (Фото: Atef Safadi/EPA)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) має на меті захопити 75% сектору Гази за два місяці в межах нового наступу проти палестинського угруповання ХАМАС. Про це повідомило медіа The Times of Israel із посиланням на плани ЦАХАЛ.

18 березня Ізраїль відновив атаки проти ХАМАС хвилею авіаударів, поклавши край двомісячному припиненню вогню. Відтоді Армія оборони Ізраїлю розгорнула в секторі п'ять дивізій і готова розпочати широкомасштабний наземний наступ, спрямований на перемогу над військовим крилом ХАМАС та його цивільним правлінням у Газі, якщо терористичне угруповання не погодиться звільнити заручників.

Згідно з планом, у межах наземного наступу палестинське населення буде витіснене у три невеликі зони в Газі: нову "безпечнішу зону" в районі Мавасі на узбережжі південної смуги, де Ізраїль раніше оголосив "гуманітарну зону"; смугу землі в центральних районах Гази Дейр-ель-Бала та Нусейрат; центр міста Газа, куди багато палестинців повернулися під час припинення вогню на початку цього року.

Згідно з поточними оцінками, близько 700 000 палестинців проживають у районі Мавасі, 300 000 - 350 000 – у центральній частині Гази, а близько одного мільйона – у місті Газа.

Це означає, що населення Гази буде витіснене на територію, що становить лише 25% площі анклаву, коли Армія оборони Ізраїлю розпочне свою розширену наземну операцію.

Військові дають два місяці, щоб захопити 75% Гази. Наразі Ізраїль утримує близько 40% території.

Неназвані співрозмовники серед військових посадовців стверджують, що Армія оборони Ізраїлю зміщує свою увагу зі спроб ліквідувати якомога більше терористичних оперативників, що було метою з самого початку війни, на захоплення території та знищення інфраструктури ХАМАС.

5 травня 2025 року кабінет Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти ХАМАС у Газі аж до захоплення всього анклаву та утримання його територій.

20 травня Канада, Велика Британія та Франція засудили розширення військових операцій Ізраїлю в секторі Гази та закликали дозволити доправлення гуманітарної допомоги.

21 травня прем'єр Ізраїлю назвав умови, за яких готовий завершити війну у секторі Гази.