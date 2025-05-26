The Times of Israel: Израиль планирует захватить 75% сектора Газа за два месяца

Военные Израиля (Фото: Atef Safadi/EPA)

Целью Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) является захват 75% сектора Газа за два месяца в рамках нового наступления против палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщило медиа The Times of Israel со ссылкой на планы ЦАХАЛ.

18 марта Израиль возобновил атаки против ХАМАС волной авиаударов, остановив двухмесячное прекращение огня. С тех пор Армия обороны Израиля развернула в секторе пять дивизий и готова начать широкомасштабное наземное наступление, направленное на победу над военным крылом ХАМАС и его гражданским правлением в Газе, если террористическая группировка не согласится освободить заложников.

Согласно плану, в рамках наземного наступления палестинское население будет вытеснено в три небольшие зоны в Газе: новую более "безопасную зону" в районе Маваси на побережье южной полосы, где Израиль ранее объявил "гуманитарную зону"; полосу земли в центральных районах Газы Дейр-эль-Бала и Нусейрат; центр города Газа, куда многие палестинцы вернулись во время прекращения огня в начале этого года.

Согласно текущим оценкам, около 700 000 палестинцев проживают в районе Маваси, 300 000 - 350 000 – в центральной части Газы, а около одного миллиона – в городе Газа.

Это означает, что население Газы будет вытеснено на территорию, которая составляет лишь 25% площади анклава, когда Армия обороны Израиля приступит к расширенной наземной операции.

Военные дают два месяца, чтобы захватить 75% Газы. В настоящее время Израиль удерживает около 40% территории.

Неназванные собеседники среди военных чиновников утверждают, что Армия обороны Израиля смещает свое внимание с попыток ликвидировать как можно больше террористических оперативников, которые были целью с самого начала войны, на захват территории и уничтожение инфраструктуры ХАМАС.

5 мая 2025 года кабинет Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в Газе вплоть до захвата всего анклава и удержания его территорий.

20 мая Канада, Великобритания и Франция осудили расширение военных операций Израиля в секторе Газа и призвали разрешить доставку гуманитарной помощи.

21 мая премьер Израиля назвал условия, при которых готов завершить войну в секторе Газа.