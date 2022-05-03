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Израиль продлил визы для украинцев. Решается вопрос о разрешении на работу

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03.05.2022, 22:15
Израиль продлил визы для украинцев. Решается вопрос о разрешении на работу - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Израиль продлил до 31 мая 2022 года туристические визы для граждан Украины, которые приехали в страну до полномасштабного вторжения России, то есть до 24 февраля. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

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В дипломатическом ведомстве заверили, что украинцам не нужно приходить в офис посольства для продления визы – она будет автоматически продлена до конца мая.

По информации посольства, если военные действия в Украине до 31 мая не закончатся, то срок пребывания граждан Украины в Израиле будет продлен – об этом сообщат на официальных ресурсах.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас обсуждается вопрос о возможности временного трудоустройства украинцев в Израиле, которые прибыли в страну по туристической визе и не уехали из-за войны. Об условиях работы и вакансиях в посольстве обещали сообщить позже.

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Яна Катасонова
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Израиль война виза
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