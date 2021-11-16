"Ждем осуждения". Кулеба отреагировал на указ Путина о торговле с оккупированным Донбассом
16.11.2021, 07:17
Дмитрий Кулеба (скриншот видео МИД)
Украина ждет осуждения указа президента России Владимира Путина об отмене пошлин в РФ для товаров с временно оккупированной части Донбасса. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Он сказал, что проинформировал об указе Путина своего французского и немецкого коллегу. Глава МИД считает, что этот указ свидетельствует о дальнейшей интеграции временно оккупированного Донбасса с экономикой России.
Мы ожидаем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу минских соглашений, – сказал Кулеба.
- Вчера, 15 ноября, Кулеба в Брюсселе встречался с руководством НАТО и главами МИД ЕС на фоне предупреждений Запада о подготовке нового вторжения России в Украину.
- После встречи с главами МИД Франции Жаном-Ивом ле Дрианом и Германии Хайко Маасом Кулеба заявил: Париж и Берлин обещают России очень тяжелые последствия в случае вторжения в Украину.
- Также вчера Путин поручил отменить пошлины для товаров из оккупированного Донбасса.
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