"Ждем осуждения". Кулеба отреагировал на указ Путина о торговле с оккупированным Донбассом

Украина ждет осуждения указа президента России Владимира Путина об отмене пошлин в РФ для товаров с временно оккупированной части Донбасса. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он сказал, что проинформировал об указе Путина своего французского и немецкого коллегу. Глава МИД считает, что этот указ свидетельствует о дальнейшей интеграции временно оккупированного Донбасса с экономикой России.

Мы ожидаем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу минских соглашений, – сказал Кулеба.

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Марк Сировой

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