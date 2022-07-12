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"Жест доброй воли". Бойцы ВСУ нашли оставленные россиянами исправные танк и бронетехнику

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 01:17
Уничтоженный танк Т-72Б3 (Фото: ВСУ)

11 июля военнослужащие Вооруженных Сил Украины обнаружили на освобожденной от оккупантов территории брошенную российскую военную технику в рабочем состоянии. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, технику оккупантов, в исправном состоянии и с боекомплектом, нашли во время доразведки в районе, прилегающем к освобожденному Потемкино.

Среди оставленной российскими войсками бронетехники: танк Т-72Б3, два БМП-2, БМД-2К и БТР-Д.

"Трофейные средства в качестве жеста доброй воли переведены в состав Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Читайте также: Трофейный ЗРК "Панцирь-С1" начал работать на оборону и уничтожил первую цель

Наталия Медведева
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