Жителей Киевской области предупредили об угрозе российских обстрелов

Угроза атак российских оккупантов на Киевскую область ракетами или дронами-камикадзе остается. Жителей области призвали сохранять бдительность. Об этом сказал в видеообращении глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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Кулеба подчеркнул, что россияне продолжают атаковать мирные населенные пункты Украины с воздуха.

Этой ночью российские захватчики впервые нанесли удар по области дронами-камикадзе – пострадала Белая Церковь.

"Обращаюсь к каждому. Угроза обстрелов остается. Призываю не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие. Это очень важно", – сказал глава ОВА.

Он отметил, что благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удается избежать угрозы гибели граждан.

Кулеба попросил не фотографировать и не снимать на видео поврежденные объекты инфраструктуры.

В ночь на 5 октября россияне нанесли серию ударов иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Белой Церкви. Противовоздушная оборона сбила шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

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Наталія Медведєва

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