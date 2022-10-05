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Жителей Киевской области предупредили об угрозе российских обстрелов

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 16:49
Жителей Киевской области предупредили об угрозе российских обстрелов - Фото
Алексей Кулеба (Фото: Telegram Алексея Кулебы)

Угроза атак российских оккупантов на Киевскую область ракетами или дронами-камикадзе остается. Жителей области призвали сохранять бдительность. Об этом сказал в видеообращении глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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Кулеба подчеркнул, что россияне продолжают атаковать мирные населенные пункты Украины с воздуха.

Этой ночью российские захватчики впервые нанесли удар по области дронами-камикадзе – пострадала Белая Церковь.

"Обращаюсь к каждому. Угроза обстрелов остается. Призываю не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие. Это очень важно", – сказал глава ОВА.

Он отметил, что благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удается избежать угрозы гибели граждан.

Кулеба попросил не фотографировать и не снимать на видео поврежденные объекты инфраструктуры.

  • В ночь на 5 октября россияне нанесли серию ударов иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Белой Церкви. Противовоздушная оборона сбила шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Читайте также: В Украине сбиты и упали в атаке десятки иранских дронов. Иран упорствует – "мы ни при чем"

Наталія Медведєва
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