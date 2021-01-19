Журналисты Настоящего времени: Экспертиза подтвердила подлинность "пленок КГБ" по Шеремету

Экспертиза подтвердила подлинность записей, на которых руководство КГБ Беларуси обсуждает убийство журналиста Павла Шеремета за четыре года до его смерти. Об этом сообщает канал Настоящее время, который был заказчиком экспертизы.

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Экспертизу проводила Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов из Санкт-Петерубрга. Специалисты сравнивали голос на записях с голосом экс-главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева на публичных выступлениях.

В выводах говорится, что голос и речь диктора на записях принадлежит Зайцеву.

Ранее эксперты, к которым обращались журналисты бельгийского EUObserver не смогли идентивицировать голос на плекнах из-за плохого качества записи. При этом эксперты не обнаружили на пленках явных следов аудио-манипуляций.

Нацполиция Украины сегодня также заявила, что проводит экспертизу пленок, которые получила от опубликовавшего записи свидетеля.

20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом.

В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка.

4 января 2020 года Euobserver и оппозиционные беларуские СМИ опубликовали записи 2012 года, на которых в КГБ якобы обсуждали убийство Шеремета и еще трех беларусов, проживающих в Германии. Журналисты сказали, что записи им передал бывший беларуский спецназовец Игорь Макар.

19 января 2021-го Макар заявил, что прилетал в Киев и давал показания Нацполиции. В Нацполе сказали, что его данные помогут быстрее установить заказчиков убийства.

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Марк Сировой

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