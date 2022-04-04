Журналисты опубликовали данные оккупантов, которые отправляли в РФ краденые в Украине вещи
Беларуское издание Беларускі Гаюн опубликовало данные российских военных, которые отправляли с территории Беларуси украденные в Украине вещи.
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Ранее беларуское издание опубликовало три часа записей с онлайн-камеры курьерской службы CДЭК в Мозыре (Беларусь), через которую оккупанты-мародеры отправляют краденое.
Журналисты говорят, что личные данные оккупантов получили "благодаря неравнодушным людям".
По информации издания, основная масса мародеров из Рубцовска (Алтайский край), а также из Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область).
Только за один день, 2 апреля, они сдали на отправку в мозырский СДЭК больше двух тонн вещей.
Журналисты опубликовали данные тех, кто отправил от 50 до 450 кг вещей.
- Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
- Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
- Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
- Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
- Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
- Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг запчастей и кондиционеров. Телефон: +79146747822
- Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
- Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
- Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
- Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
- Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
- Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг одежды. Телефон: +79243830515
- Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
- Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
- Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг одежды. Телефон: +79137976731
- Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг инструментов и вещей. Телефон: +79236497934
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