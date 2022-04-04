Журналисты опубликовали данные оккупантов, которые отправляли в РФ краденые в Украине вещи

Беларуское издание Беларускі Гаюн опубликовало данные российских военных, которые отправляли с территории Беларуси украденные в Украине вещи.

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Ранее беларуское издание опубликовало три часа записей с онлайн-камеры курьерской службы CДЭК в Мозыре (Беларусь), через которую оккупанты-мародеры отправляют краденое.

Журналисты говорят, что личные данные оккупантов получили "благодаря неравнодушным людям".

По информации издания, основная масса мародеров из Рубцовска (Алтайский край), а также из Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область).

Только за один день, 2 апреля, они сдали на отправку в мозырский СДЭК больше двух тонн вещей.

Журналисты опубликовали данные тех, кто отправил от 50 до 450 кг вещей.

Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100

Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343

Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819

Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692

Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг инструментов и вещей. Телефон: +79133660555

Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг запчастей и кондиционеров. Телефон: +79146747822

Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг инструментов и одежды. Телефон: +79230096646

Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429

Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617

Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)

Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)

Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг одежды. Телефон: +79243830515

Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239

Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101

Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг одежды. Телефон: +79137976731

Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг инструментов и вещей. Телефон: +79236497934

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Вадим Ребрина

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