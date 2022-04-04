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Журналисты опубликовали данные оккупантов, которые отправляли в РФ краденые в Украине вещи

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 23:11
Журналисты опубликовали данные оккупантов, которые отправляли в РФ краденые в Украине вещи - Фото
Скриншот с видео

Беларуское издание Беларускі Гаюн опубликовало данные российских военных, которые отправляли с территории Беларуси украденные в Украине вещи.

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Ранее беларуское издание опубликовало три часа записей с онлайн-камеры курьерской службы CДЭК в Мозыре (Беларусь), через которую оккупанты-мародеры отправляют краденое.

Журналисты говорят, что личные данные оккупантов получили "благодаря неравнодушным людям".

По информации издания, основная масса мародеров из Рубцовска (Алтайский край), а также из Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область).

Только за один день, 2 апреля, они сдали на отправку в мозырский СДЭК больше двух тонн вещей.

Журналисты опубликовали данные тех, кто отправил от 50 до 450 кг вещей.

  • Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
  • Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
  • Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
  • Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
  • Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
  • Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг запчастей и кондиционеров. Телефон: +79146747822
  • Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
  • Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
  • Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
  • Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
  • Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
  • Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг одежды. Телефон: +79243830515
  • Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
  • Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
  • Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг одежды. Телефон: +79137976731
  • Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг инструментов и вещей. Телефон: +79236497934

Журналисты опубликовали данные оккупантов, которые отправляли в РФ краденые в Украине вещи

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Вадим Ребрина
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Россия беларусь оккупанты мародерство
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