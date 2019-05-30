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30.05.2019, 18:58

К бывшему руководителю одесской полиции пришли с обыском - СМИ

К бывшему руководителю одесской полиции пришли с обыском - СМИ - Фото
Дмитрий Головин (скриншот из видеозаписи)

Обыски проходят также у его заместителя

У экс-главы Главного управления Нацполиции в Одесской области, генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина с утра проводят обыски. Об этом сообщает Думская со ссылкой на свои источники.

Также, по информации издания, обыски проходят у его заместителя, полковника Константина Гейко.

Следственные действия проводят сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с представителями Генпрокуратуры.

"Обыски санкционированы в рамках уголовного производства, открытого по факту растраты в одесском ГУНП", — сказал собеседник издания.

23 апреля Головин подал в отставку. На вопрос, связано ли его решение со сменой власти в стране, он сказал: "Без комментариев".

Его место занял бывший начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области, генерал полиции третьего ранга Олег Бех.

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Теги: полиция, одесса, дмитрий головин, константин гейко
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