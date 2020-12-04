Кабмин и местные власти советуются о введении локдауна. Что согласны закрыть регионы
04.12.2020, 19:16
Денис Шмыгаль проводит совещание с главами ОГА (Фото – пресс-служба Кабмина)
Правительство учитывает мнение глав городов и областных государственных администраций при составлении перечня возможных карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
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Сообщается, что местные власти согласны с тем, что при локдауне необходимо вводить ограничения на работу дискотек и ночных клубов, заведений общепита с организацией досуга и хостелов.
В Кабмине отмечают, что 90% представителей регионов поддерживают и ограничения для праздничных ярмарок, торгово-развлекательных центров, ресторанов, кинотеатров и театров.
Полный перечень согласованных карантинных мероприятий обнародуют во время заседания правительства 9 декабря.
- 26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал немедленно ввести локдаун на три-четыре недели.
- 29 октября 2020-го глава фракции Слуга народа Арахамия заявил, что власти могут ввести "интеллектуальный локдаун".
- Глава комитета Рады по здравоохранению Радуцкий заявил, что локдаун введут, когда пациентами с коронавирусом одновременно будут заняты 40 000 коек в больницах.
- По информации LIGA.net, правительство рассматривает вариант введения локдауна на три недели уже в 2021 году – со 2 по 21 января.
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