Кабмин и местные власти советуются о введении локдауна. Что согласны закрыть регионы

Правительство учитывает мнение глав городов и областных государственных администраций при составлении перечня возможных карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Сообщается, что местные власти согласны с тем, что при локдауне необходимо вводить ограничения на работу дискотек и ночных клубов, заведений общепита с организацией досуга и хостелов.

В Кабмине отмечают, что 90% представителей регионов поддерживают и ограничения для праздничных ярмарок, торгово-развлекательных центров, ресторанов, кинотеатров и театров.

Полный перечень согласованных карантинных мероприятий обнародуют во время заседания правительства 9 декабря.

Станислав Стороженко

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