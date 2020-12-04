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Кабмин и местные власти советуются о введении локдауна. Что согласны закрыть регионы

04.12.2020, 19:16
Кабмин и местные власти советуются о введении локдауна. Что согласны закрыть регионы - Фото
Денис Шмыгаль проводит совещание с главами ОГА (Фото – пресс-служба Кабмина)

Правительство учитывает мнение глав городов и областных государственных администраций при составлении перечня возможных карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. 

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Сообщается, что местные власти согласны с тем, что при локдауне необходимо вводить ограничения на работу дискотек и ночных клубов, заведений общепита с организацией досуга и хостелов. 

В Кабмине отмечают, что 90% представителей регионов поддерживают и ограничения для праздничных ярмарок, торгово-развлекательных центров, ресторанов, кинотеатров и театров.

Полный перечень согласованных карантинных мероприятий обнародуют во время заседания правительства 9 декабря.

Станислав Стороженко
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