Кабмин назначил министру обороны еще двух заместителей

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Кабинет министров 2 октября назначил министру обороны Андрею Загороднюку еще двух заместителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Должности получили Алексей Марценюк и Алина Фролова.

Марценюк родился в Черновцах, закончил местный университет имени Юрия Федьковича по специальности "физика". Принимал участие в Революции достоинства, в 2015 году стал выпускником Украинской школы политических студий. В 2016 году прошел управленческую программу в шведском институте.

Фролова, как сообщается на сайте Минобороны, имеет более 20 лет опыта работы в коммуникационной сфере, с 2014 года сотрудничает с Кабмином в качестве советника по вопросам международной политики и стратегических коммуникаций. В 2015-2016 годах работала советником замминистра обороны, а в 2016-2019 - советником министра информполитики.

Таким образом, сегодня глава оборонного ведомства имеет первого зама и еще трех заместителей.

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