Кабмин назначил трех заместителей министра обороны
Кабинет министров назначил трех новых заместителей министра обороны. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В министерство решением правительства назначены:
- Джигир Юрий Анатольевич на должность заместителя министра обороны;
- Калмыкова Наталья Фернандовна на должность заместителя министра обороны;
- Черногоренко Екатерина Леонидовна на должность заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Глава Минобороны Рустем Умеров уже прокомментировал эти назначения, описав опыт и компетенции кажого назначенного заместителя.
"Юрий Джигир – заместитель по вопросам финансов. Последние три года консультирует Всемирный Банк по финансовым аспектам реформ, связанных со здравоохранением... Более 20 лет экономического опыта в поддержке реформ, социальной политике и фискальной децентрализации в Украине, Восточных Балканах, Центральной Азии.
Наталья Калмыкова – заместитель по вопросам социального развития. С февраля 2022 года была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда, до этого – советницей Командующего сухопутными войсками ВСУ и заместителем директора в фонде "Повернись живим".
Екатерина Черногоренко – заместитель по вопросам цифрового развития. Руководитель проекта "Армия дронов". С 2018 года является проектным координатором электронных услуг єМалятко, электронный больничный и внедрения COVID-сертификатов в Дії".
"Главный приоритет для новых членов команды – наши воины, их жизнь, здоровье и достоинство", – подчеркнул министр.
18 сентября Кабмин принял решение уволить с должностей замминистра обороны Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу и Константина Ващенко (он был государственным секретарем ведомства). Их увольнение связано с процессом обновления ведомства.
- 3 сентября в вечернем видеообращении президент Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: Резникова на Умерова.
- 6 сентября новым министром обороны стал Рустем Умеров.
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