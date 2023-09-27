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Кабмин назначил трех заместителей министра обороны

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 19:05
Кабмин назначил трех заместителей министра обороны - Фото
Рустем Умеров (Фото: ANDRII NESTERENKO/EPA)

Кабинет министров назначил трех новых заместителей министра обороны. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. 

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В министерство решением правительства назначены:

- Джигир Юрий Анатольевич на должность заместителя министра обороны;
- Калмыкова Наталья Фернандовна на должность заместителя министра обороны;
- Черногоренко Екатерина Леонидовна на должность заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Глава Минобороны Рустем Умеров уже прокомментировал эти назначения, описав опыт и компетенции кажого назначенного заместителя.

"Юрий Джигир – заместитель по вопросам финансов. Последние три года консультирует Всемирный Банк по финансовым аспектам реформ, связанных со здравоохранением... Более 20 лет экономического опыта в поддержке реформ, социальной политике и фискальной децентрализации в Украине, Восточных Балканах, Центральной Азии.

Наталья Калмыкова – заместитель по вопросам социального развития. С февраля 2022 года была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда, до этого – советницей Командующего сухопутными войсками ВСУ и заместителем директора в фонде "Повернись живим".

Екатерина Черногоренко – заместитель по вопросам цифрового развития. Руководитель проекта "Армия дронов". С 2018 года является проектным координатором электронных услуг єМалятко, электронный больничный и внедрения COVID-сертификатов в Дії".

"Главный приоритет для новых членов команды – наши воины, их жизнь, здоровье и достоинство", – подчеркнул министр.

18 сентября Кабмин принял решение уволить с должностей замминистра обороны Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу и Константина Ващенко (он был государственным секретарем ведомства). Их увольнение связано с процессом обновления ведомства.

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Сергей Бережной
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