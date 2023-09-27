Кабмин назначил трех заместителей министра обороны

Кабинет министров назначил трех новых заместителей министра обороны. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В министерство решением правительства назначены:

- Джигир Юрий Анатольевич на должность заместителя министра обороны;

- Калмыкова Наталья Фернандовна на должность заместителя министра обороны;

- Черногоренко Екатерина Леонидовна на должность заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Глава Минобороны Рустем Умеров уже прокомментировал эти назначения, описав опыт и компетенции кажого назначенного заместителя.

"Юрий Джигир – заместитель по вопросам финансов. Последние три года консультирует Всемирный Банк по финансовым аспектам реформ, связанных со здравоохранением... Более 20 лет экономического опыта в поддержке реформ, социальной политике и фискальной децентрализации в Украине, Восточных Балканах, Центральной Азии.

Наталья Калмыкова – заместитель по вопросам социального развития. С февраля 2022 года была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда, до этого – советницей Командующего сухопутными войсками ВСУ и заместителем директора в фонде "Повернись живим".

Екатерина Черногоренко – заместитель по вопросам цифрового развития. Руководитель проекта "Армия дронов". С 2018 года является проектным координатором электронных услуг єМалятко, электронный больничный и внедрения COVID-сертификатов в Дії".