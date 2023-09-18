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Умеров попросил Маляр, Дейнегу и других заместителей министра уйти добровольно — источник

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 14:04
Умеров попросил Маляр, Дейнегу и других заместителей министра уйти добровольно — источник - Фото
Анна Маляр (Фото: скриншот с видео)

Увольнение почти всех заместителей министра обороны из команды Алексея Резникова связано с процессом обновления ведомства. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Минобороны.

По его словам, все заместители написали заявления на увольнение добровольно после просьбы нового министра Рустема Умерова.

Он отметил, что больше чиновники не вернутся на свои должности. 

На сегодняшний день идут консультации по кандидатам на замминистра. 

Собеседник подчеркнул, что кадровые ротации связаны с "полным обновлением" Минобороны. 

Ранее Кабмин принял решение уволить с должностей замминистра обороны Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Анну Маляр, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко, Виталия Дейнегу и Константина Ващенко (он был государственным секретарем ведомства). 

Читайте также: Ротация года. Что надо знать об Умерове и зачем Зеленскому "восточный фронт"

Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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кабминвойнаминобороныкадровые изменения
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