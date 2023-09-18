Умєров попросив Маляр, Дейнегу та інших заступників міністра піти добровільно — джерело

Звільнення майже всіх заступників міністра оборони з команди Олексія Резнікова пов'язане із процесом оновлення відомства. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Міноборони.

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За його словами, всі заступники написали заяви на звільнення добровільно після прохання нового міністра Рустема Умєрова.

Він наголосив, що більше чиновники не повернуться на свої посади.

На сьогодні йдуть консультації щодо кандидатів на посаду заступника міністра.

Співрозмовник наголосив, що кадрові ротації пов'язані з "повним оновленням" Міноборони.

Раніше Кабмін ухвалив рішення звільнити з посад заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу та Костянтина Ващенка (він був державним секретарем відомства).

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