Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони

Кабінет міністрів призначив трьох нових заступників міністра оборони. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У міністерство рішенням уряду призначено:

- Джигира Юрія Анатолійовича на посаду заступника міністра оборони;

– Калмикову Наталію Фернандівну на посаду заступниці міністра оборони;

– Черногоренко Катерину Леонідівну на посаду заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Глава Міноборони Рустем Умєров вже прокоментував ці призначення, описавши досвід та компетенцію кожного призначеного заступника.

"Юрій Джигир – заступник з питань фінансів. Останні три роки консультує Світовий банк щодо фінансових аспектів реформ, пов'язаних з охороною здоров'я... Понад 20 років економічного досвіду у підтримці реформ, соціальної політики та фіскальної децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії.

Наталія Калмикова – заступниця з питань соціального розвитку. З лютого 2022 року була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду, до цього – радницею командувача сухопутних військ ЗСУ та заступницею директора у фонді "Повернись живим".

Катерина Черногоренко – заступниця з питань цифрового розвитку. Керівниця проєкту "Армія дронів". З 2018 року є проєктною координаторкою електронних послуг єМалятко, електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів у Дії.