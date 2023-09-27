Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони
Кабінет міністрів призначив трьох нових заступників міністра оборони. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
У міністерство рішенням уряду призначено:
- Джигира Юрія Анатолійовича на посаду заступника міністра оборони;
– Калмикову Наталію Фернандівну на посаду заступниці міністра оборони;
– Черногоренко Катерину Леонідівну на посаду заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.
Глава Міноборони Рустем Умєров вже прокоментував ці призначення, описавши досвід та компетенцію кожного призначеного заступника.
"Юрій Джигир – заступник з питань фінансів. Останні три роки консультує Світовий банк щодо фінансових аспектів реформ, пов'язаних з охороною здоров'я... Понад 20 років економічного досвіду у підтримці реформ, соціальної політики та фіскальної децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії.
Наталія Калмикова – заступниця з питань соціального розвитку. З лютого 2022 року була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду, до цього – радницею командувача сухопутних військ ЗСУ та заступницею директора у фонді "Повернись живим".
Катерина Черногоренко – заступниця з питань цифрового розвитку. Керівниця проєкту "Армія дронів". З 2018 року є проєктною координаторкою електронних послуг єМалятко, електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів у Дії.
"Пріоритет для нових членів команди — наші воїни, їхнє життя, здоров’я та гідність", – наголосив міністр.
18 вересня Кабмін ухвалив рішення звільнити з посад заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу та Костянтина Ващенка (він був державним секретарем відомства). Їхнє звільнення пов'язане з процесом оновлення відомства.
- 3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: Резнікова на Умєрова.
- 6 вересня новим міністром оборони став Рустем Умєров.
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