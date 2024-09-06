Кабмин назначил временно исполняющего обязанности главы Минреинтеграции

Верещук после увольнения из Минреинтеграции переходит в Офис президента. Ведомство будет временно возглавлять ее заместитель

Анатолий Стельмах (Фото - АрмияInform)

После увольнения Ирины Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий временным исполняющим обязанности главы ведомства назначен Анатолий Стельмах. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 6 сентября.

С 12 января 2022 года Стельмах занимал должность заместителя главы Минреинтеграции. До этого он работал в Минобороны.

3 сентября глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% Кабинета министров будет изменено.

4 сентября в Раде не нашлось голосов для увольнения Верещук с должности главы Минреинтеграции. На следующий день парламент все же отправил ее в отставку.

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