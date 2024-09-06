Кабмін призначив тимчасового виконувача обов'язків глави Мінреінтеграції

Верещук після звільнення з Мінреінтеграції переходить в Офіс президента. Відомство тимчасово очолюватиме її заступник

Анатолій Стельмах (Фото - АрміяInform)

Після звільнення Ірини Верещук із посади міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій тимчасовим виконувачем обов’язків глави відомства призначено Анатолія Стельмаха. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 6 вересня.

З 12 січня 2022 року Стельмах обіймав посаду заступника голови Мінреінтеграції. До цього він працював у Міноборони.

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