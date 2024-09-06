Кабмін призначив тимчасового виконувача обов'язків глави Мінреінтеграції
Після звільнення Ірини Верещук із посади міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій тимчасовим виконувачем обов’язків глави відомства призначено Анатолія Стельмаха. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 6 вересня.
З 12 січня 2022 року Стельмах обіймав посаду заступника голови Мінреінтеграції. До цього він працював у Міноборони.
- 3 вересня голова "слуг" у Раді заявив, що понад 50% Кабінету міністрів буде змінено.
- 4 вересня в Раді не знайшлося голосів для звільнення Верещук із посади глави Мінреінтеграції. Наступного дня парламент все ж відправив її у відставку.
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