Кабмин обжаловал отстранение Супрун

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Кабинет министров обжаловал решение Окружного административного суда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей и.о. министра здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Поступило ходатайство от представителя Кабинета министров Украины об отмене мер обеспечения иска в административном деле по иску Игоря Мосийчука к и. о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун относительно отсутствия у нее полномочий министра", - говорится в сообщении.

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Суд собирается рассмотреть ходатайство 11 февраля.

5 февраля лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал у себя в Facebook, что ОАСК по иску нардепа Игоря Мосийчука запретил Супрун выполнять свои обязанности.

Одной из причин такого решения стало то, что Супрун, по данным истца, до сих пор находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015 году получила гражданство Украины.

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, а министр юстиции Павел Петренко пообещал оперативно обжаловать решение суда.