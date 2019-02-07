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07.02.2019, 11:20

Кабмин обжаловал отстранение Супрун

Кабмин обжаловал отстранение Супрун - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Окружной административный суд Киева поступило ходатайство Кабмина об отмене решения об отстранении с должности и.о. главы Минздрава Уляны Супрун

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Кабинет министров обжаловал решение Окружного административного суда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей и.о. министра здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Поступило ходатайство от представителя Кабинета министров Украины об отмене мер обеспечения иска в административном  деле по иску Игоря Мосийчука к и. о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун относительно отсутствия у нее полномочий министра", - говорится в сообщении.

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Суд собирается рассмотреть ходатайство 11 февраля.

5 февраля лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал у себя в Facebook, что ОАСК по иску нардепа Игоря Мосийчука запретил Супрун выполнять свои обязанности.

Одной из причин такого решения стало то, что Супрун, по данным истца, до сих пор находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015 году получила гражданство Украины.

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, а министр юстиции Павел Петренко пообещал оперативно обжаловать решение суда.

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Теги: кабмин, суд, отстранение, минздрав, ульяна супрун
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