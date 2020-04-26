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Кабмин объявил конкурс на главу Налоговой, срок подачи документов - до завтра

Кабмин объявил конкурс на главу Налоговой, срок подачи документов - до завтра - Фото
Кабинет министров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.04.2020, 13:22

Конкурс на руководителя Налоговой службы пройдет 28 апреля, срок подачи документов закончится завтра, 27 апреля

Кабмин объявил конкурс на должность главы Государственной налоговой службы, срок подачи документов - до понедельника, 27 апреля.

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Согласно объявлению о вакансии, размещенному на сайте Кабмина, отбор на должность руководителя Налоговой службы пройдет 28 апреля в 10:00. Завтра, 27 апреля, закончится срок подачи документов.

В объявлении сказано, что занявший должность будет получать оклад в размере 29 400 грн и предусмотренные законодательством надбавки.

Денис Юдин
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