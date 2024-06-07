Кабмин поручил чиновникам меньше потреблять электроэнергии и отказаться от кондиционеров
Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Кабинет министров на заседании 7 июня поручил органам государственной власти снизить потребление электроэнергии: они должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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"Пред всеми органами государственной власти поставлена задача уменьшить потребление электроэнергии. Принимаем сегодня соответствующее распоряжение правительства", – заявил он.

По словам Шмыгаля, министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и близлежащей территории. То же следует сделать и правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам. Местные власти – ограничить уличное освещение.

Глава правительства также призвал бизнес ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, которое не является критическим для производственной деятельности.

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