Кабмин поручил чиновникам меньше потреблять электроэнергии и отказаться от кондиционеров
Кабинет министров на заседании 7 июня поручил органам государственной власти снизить потребление электроэнергии: они должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.
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"Пред всеми органами государственной власти поставлена задача уменьшить потребление электроэнергии. Принимаем сегодня соответствующее распоряжение правительства", – заявил он.
По словам Шмыгаля, министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и близлежащей территории. То же следует сделать и правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам. Местные власти – ограничить уличное освещение.
Глава правительства также призвал бизнес ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, которое не является критическим для производственной деятельности.
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