Кабмин поручил чиновникам меньше потреблять электроэнергии и отказаться от кондиционеров

Правительство призвало органы государственной власти отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Кабинет министров на заседании 7 июня поручил органам государственной власти снизить потребление электроэнергии: они должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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"Пред всеми органами государственной власти поставлена задача уменьшить потребление электроэнергии. Принимаем сегодня соответствующее распоряжение правительства", – заявил он.

По словам Шмыгаля, министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и близлежащей территории. То же следует сделать и правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам. Местные власти – ограничить уличное освещение.

Глава правительства также призвал бизнес ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, которое не является критическим для производственной деятельности.

С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины. В ночь на 1 июня РФ нанесла шестой удар – повредила сразу пять энергообъектов в разных областях.

Тяжелейшей ситуации в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

Минэнерго сообщило, что Украина готовится к "достаточно сложной ситуации" в энергосистеме зимой 2024 года, целью российских атак является полный блекаут.

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