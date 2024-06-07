Уряд доручив чиновникам відмовитись від кондиціонерів та зовнішнього освітлення
Кабінет міністрів на засіданні 7 червня доручив органам державної влади зменшити споживання електроенергії: вони мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
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"Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження уряду", – заявив він.
За словами Шмигаля, міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Те саме потрібно зробити й правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.
Глава уряду також закликав бізнес обмежити використання кондиціонерів та іншого енергомісткого обладнання, яке не є критичним для виробничої діяльності.
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