Кабмин признал недействительным распоряжение о передаче объектов Лавры УПЦ МП – Ткаченко

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Сегодня, 30 марта, Кабинет министров признал недействительным распоряжение о передаче объектов Киево-Печерской лавры УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

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"Только что правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 года №519 "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений", – написал Ткаченко.

Он добавил, что в результате ряда законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство владеет этими объектами.

ДОПОЛНЕНО в 20:40. В юридическом отделе УПЦ МП назвали решение Кабмина "безосновательным" и "незаконным" и заявили что обжалуют его.

10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении договора от 2013 года о безвозмездном пользовании имуществом Лавры.

До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры. LIGA.net получила график выселения УПЦ МП из Лавры.

Сегодня священнослужитель УПЦ МП повредил оборудование оператора Суспильного, полиция открыла уголовное производство.

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Наталія Медведєва

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