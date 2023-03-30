Кабмин признал недействительным распоряжение о передаче объектов Лавры УПЦ МП – Ткаченко
Сегодня, 30 марта, Кабинет министров признал недействительным распоряжение о передаче объектов Киево-Печерской лавры УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
"Только что правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 года №519 "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений", – написал Ткаченко.
Он добавил, что в результате ряда законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство владеет этими объектами.
ДОПОЛНЕНО в 20:40. В юридическом отделе УПЦ МП назвали решение Кабмина "безосновательным" и "незаконным" и заявили что обжалуют его.
- 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении договора от 2013 года о безвозмездном пользовании имуществом Лавры.
- До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры. LIGA.net получила график выселения УПЦ МП из Лавры.
- Сегодня священнослужитель УПЦ МП повредил оборудование оператора Суспильного, полиция открыла уголовное производство.
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