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Кабмин признал недействительным распоряжение о передаче объектов Лавры УПЦ МП – Ткаченко

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 19:33
Кабмин признал недействительным распоряжение о передаче объектов Лавры УПЦ МП – Ткаченко - Фото
Фото: Кабмин
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Сегодня, 30 марта, Кабинет министров признал недействительным распоряжение о передаче объектов Киево-Печерской лавры УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Только что правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 года №519 "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений", – написал Ткаченко.

Он добавил, что в результате ряда законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство владеет этими объектами.

ДОПОЛНЕНО в 20:40. В юридическом отделе УПЦ МП назвали решение Кабмина "безосновательным" и "незаконным" и заявили что обжалуют его.

  • 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении договора от 2013 года о безвозмездном пользовании имуществом Лавры.
  • До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры. LIGA.net получила график выселения УПЦ МП из Лавры.
  • Сегодня священнослужитель УПЦ МП повредил оборудование оператора Суспильного, полиция открыла уголовное производство.

Читайте также: Репортаж | "Мы здесь навсегда". Как прошел (не) последний день УПЦ МП в Киево-Печерской лавре

Наталія Медведєва
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