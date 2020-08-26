Кабмин согласовал кандидатуры глав Черкасской и Кировоградской ОГА
Черкасскую область должен возглавить Сергей Сергейчук, Кировоградскую - Андрей Назаренко
Кандидатуры глав Черкасской и Кировоградской областных государственных администраций утверждены сегодня, 26 августа, на заседании Кабинета министров.
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Черкасскую ОГА должен возглавить Сергей Сергейчук, Кировоградскую - Андрей Назаренко. Ранее сегодня согласование кандидатов правительством анонсировал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.
Сергейчук ранее работал на госслужбе и в СБУ. По словам Трофимова, приоритетами его работы в Черкасской области станут снижение тарифов, запуск поезда Черкассы-Киев, качественный интернет в области и снос незаконных объектов на берегу Днепра.
Назаренко - бизнесмен из Кировоградской области, в 2010 году завершил дипломатическую карьеру. По словам Трофимова, в его планах – привлечение инвестиций в переработку и хранение сельхозпродукции, создание новых рабочих мест, повышение качества питьевой воды, открытие диагностических центров.
- В ноябре 2019 года главой Кировоградской ОГА был назначен Андрей Балонь.
- В конце июня этого года Балонь задержало НАБУ во время получения взятки.
- 26 июня президент Владимир Зеленский уволил Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.
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