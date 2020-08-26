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Кабмин согласовал кандидатуры глав Черкасской и Кировоградской ОГА

26.08.2020, 16:15
Кабмин согласовал кандидатуры глав Черкасской и Кировоградской ОГА - Фото
Денис Шмыгаль на заседании Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)

Черкасскую область должен возглавить Сергей Сергейчук, Кировоградскую - Андрей Назаренко

Кандидатуры глав Черкасской и Кировоградской областных государственных администраций утверждены сегодня, 26 августа, на заседании Кабинета министров.

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Черкасскую ОГА должен возглавить Сергей Сергейчук, Кировоградскую - Андрей Назаренко. Ранее сегодня согласование кандидатов правительством анонсировал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

Сергейчук ранее работал на госслужбе и в СБУ. По словам Трофимова, приоритетами его работы в Черкасской области станут снижение тарифов, запуск поезда Черкассы-Киев, качественный интернет в области и снос незаконных объектов на берегу Днепра.

Назаренко - бизнесмен из Кировоградской области, в 2010 году завершил дипломатическую карьеру. По словам Трофимова, в его планах – привлечение инвестиций в переработку и хранение сельхозпродукции, создание новых рабочих мест, повышение качества питьевой воды, открытие диагностических центров.

Денис Юдин
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