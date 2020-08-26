Кабмин согласовал кандидатуры глав Черкасской и Кировоградской ОГА

Черкасскую область должен возглавить Сергей Сергейчук, Кировоградскую - Андрей Назаренко

Кандидатуры глав Черкасской и Кировоградской областных государственных администраций утверждены сегодня, 26 августа, на заседании Кабинета министров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Черкасскую ОГА должен возглавить Сергей Сергейчук, Кировоградскую - Андрей Назаренко. Ранее сегодня согласование кандидатов правительством анонсировал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

Сергейчук ранее работал на госслужбе и в СБУ. По словам Трофимова, приоритетами его работы в Черкасской области станут снижение тарифов, запуск поезда Черкассы-Киев, качественный интернет в области и снос незаконных объектов на берегу Днепра.

Назаренко - бизнесмен из Кировоградской области, в 2010 году завершил дипломатическую карьеру. По словам Трофимова, в его планах – привлечение инвестиций в переработку и хранение сельхозпродукции, создание новых рабочих мест, повышение качества питьевой воды, открытие диагностических центров.

В ноябре 2019 года главой Кировоградской ОГА был назначен Андрей Балонь.

В конце июня этого года Балонь задержало НАБУ во время получения взятки.

26 июня президент Владимир Зеленский уволил Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.