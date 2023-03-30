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Кабмин упростил процедуру ввоза комплектующих для беспилотников на время войны

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 22:08
Кабмин упростил процедуру ввоза комплектующих для беспилотников на время войны - Фото
Украинские военные в Бахмуте запускают дрон (Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр)

Украинское правительство упростило процедуру ввоза в Украину комплектующих для беспилотников на время военного положения. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Соответствующее постановление Кабмин принял сегодня, 30 марта.

Федоров подчеркнул, что теперь производителям дронов не придется получать заключение от Службы безопасности Украины.

Ранее на заключение шло до 15 дней, а сама экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов, отметил министр.

Речь идет, например, о GPS-модулях или термальных камерах. Упрощение процедуры, по словам министра, ускорит ввоз, сборку и доставку этих комплектующих на фронт.

Он добавил, что правительство продолжает работать над ликвидацией и других "блокеров" – в частности, вносит изменения в таможенный и налоговый кодексы, чтобы импортеры беспилотников не платили ввозную пошлину и НДС за дроны и комплектующие на время военного положения.

  • 30 января Минобороны сообщило о подписании контрактов с 16 украинскими производителями беспилотников. По словам Резникова, в 2023 году на закупку беспилотников для ВСУ планируют направить около 20 млрд грн, но "это только начало".
  • 24 марта Кабмин упростил условия для производства военных дронов, что, как ожидается, значительно ускорит производство и поставки отечественных дронов на фронт и создаст условия для стремительного развития украинского милтек.

Читайте также: "Армия дронов". Первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою – Федоров

Оксана Житнюк
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дрон БПЛА беспилотник Михаил Федоров
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