Качиньский: Печальная ситуация с зерном ничего не меняет. Польша поможет Украине до победы

Вице-премьер Польши и лидер правящей партии страны Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что Варшава будет помогать Украине до победы, несмотря на конфликт вокруг экспорта зерна. Об этом он сообщил на съезде политической силы, цитирует его Polskie Radio.

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По его словам, Польша помогала Украине с начала большой войны.

"Мы хотим и будем поддерживать Украину на этом фронте. Но мы сделали это по фундаментальным причинам, из-за ценностей, которые мы исповедуем – нашей приверженности свободе, включая свободу наций, но также и во имя нашего государственного разума", — сказал Качиньский.

Он отметил, что одновременно Варшава будет защищать польское сельское хозяйство.

"Эта печальная ситуация ничего не меняет, когда речь идет о нашем отношении к независимой Украине. Мы будем поддерживать ее до победы", — подчеркнул политик.

20 сентября премьер Польши Моравецкий сказал, что сейчас страна не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.

В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал его с ведомством".

Дуда: Слова Моравецкого о "прекращении поставок оружия" Украине вырвали из контекста.

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