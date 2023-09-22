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Качиньский: Печальная ситуация с зерном ничего не меняет. Польша поможет Украине до победы

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 08:09
Качиньский: Печальная ситуация с зерном ничего не меняет. Польша поможет Украине до победы - Фото
Ярослав Качиньский (Фото: EPA)

Вице-премьер Польши и лидер правящей партии страны Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что Варшава будет помогать Украине до победы, несмотря на конфликт вокруг экспорта зерна. Об этом он сообщил на съезде политической силы, цитирует его Polskie Radio.

По его словам, Польша помогала Украине с начала большой войны. 

"Мы хотим и будем поддерживать Украину на этом фронте. Но мы сделали это по фундаментальным причинам, из-за ценностей, которые мы исповедуем – нашей приверженности свободе, включая свободу наций, но также и во имя нашего государственного разума", — сказал Качиньский.

Он отметил, что одновременно Варшава будет защищать польское сельское хозяйство. 

"Эта печальная ситуация ничего не меняет, когда речь идет о нашем отношении к независимой Украине. Мы будем поддерживать ее до победы", — подчеркнул политик.

  • 20 сентября премьер Польши Моравецкий сказал, что сейчас страна не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.
  • В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал его с ведомством".
  • Дуда: Слова Моравецкого о "прекращении поставок оружия" Украине вырвали из контекста. 

Читайте также: Экс-глава МИД Польши – правительству страны из-за разборок с Украиной: Мне стыдно

Дмитрий Гриниченко
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