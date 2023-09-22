Качиньський: Сумна ситуація із зерном нічого не змінює. Польща допомагатиме Україні до перемоги

Віцепрем'єр Польщі та лідер правлячої партії країни Право та справедливість Ярослав Качиньський заявив, що Варшава допомагатиме Україні до перемоги, попри конфлікт навколо експорту зерна. Про це він повідомив на з’їзді політичної сили, цитує його Polskie Radio.

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За його словами, Польща допомагала Україні від початку великої війни.

"Ми хочемо і підтримуватимемо Україну на цьому фронті. Але ми зробили це з фундаментальних причин через цінності, які ми сповідуємо, — нашу прихильність до свободи, включно зі свободою націй, але також і в ім'я нашого державного розуму", — сказав Качиньський.

Він зазначив, що одночасно Варшава захищатиме польське сільське господарство.

"Ця сумна ситуація нічого не змінює, коли йдеться про наше ставлення до незалежної України. Ми підтримуватимемо її до перемоги", — підкреслив політик.

20 вересня прем'єр Польщі Моравецький сказав, що зараз країна не надає Україні жодної зброї власного виробництва, тому що тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передавання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і ніяк не порушене", підкреслив політик.

У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єра. Там зазначили, що він нібито "не погодив його з відомством".

Дуда: Слова Моравецького про "припинення постачання зброї" Україні вирвали із контексту.

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