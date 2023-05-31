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Качиньский заявил, что Россия готовит провокации на выборах в Польше осенью 2023 года

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 18:53
Качиньский заявил, что Россия готовит провокации на выборах в Польше осенью 2023 года - Фото
Ярослав Качиньский (Фото: EPA)

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Россия готовит провокации на будущих парламентских выборах в стране. Об этом он сообщил в интервью Gazeta Polska.

По его словам, он много месяцев говорит, что оппоненты действующей польской власти и россияне хотят устроить провокацию перед выборами.

"Им не обязательно работать вместе, но они могут работать вместе. Одни будут использовать последствия действий других", — сказал Качиньский.

Парламентские выборы в Польше запланированы на осень 2023 года. Основными конкурентами в гонке являются партия ПИС и "Гражданская платформа" во главе с бывшим премьер-министром страны Дональдом Туском.

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Дмитрий Гриниченко
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