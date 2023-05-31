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Качинський заявив, що Росія готує провокації на виборах у Польщі восени 2023 року

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31.05.2023, 18:53
Качинський заявив, що Росія готує провокації на виборах у Польщі восени 2023 року - Фото
Ярослав Качинський (Фото: EPA)

Лідер правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Росія готує провокації на майбутніх парламентських виборах у країні. Про це він повідомив в інтерв'ю Gazeta Polska.

За його словами, він багато місяців каже, що опоненти чинної польської влади та росіяни хочуть влаштувати провокацію перед виборами.

"Їм не обов'язково працювати разом, але вони можуть працювати разом. Одні використовуватимуть наслідки дій інших", — сказав Качинський.

Парламентські вибори у Польщі заплановані на осінь 2023 року. Основними конкурентами у гонці є партія ПІС та "Громадянська платформа" на чолі з колишнім прем'єр-міністром країни Дональдом Туском.

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Дмитро Гриниченко
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