Кадыров опять пугает Украину за атаку БПЛА в Москве. Данилов: Мсти России и Путину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова отомстить Украине за атаку неизвестных беспилотников на Москву, которая произошла 30 мая. Ответ Кадырову Данилов опубликовал в Twitter.
"Кадырову стоит мстить москве и лично путину, а не угрожать Украине. Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю век рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтожение города и оскверненные могилы предков. Не украинские танки сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а забывшим пора вспомнить", – заявил секретарь СНБО.
Вчера Кадыров написал длинный пост в своем Telegram, в котором возмущался из-за атаки дронов по Москве. Он обвинил в атаке Киев и заявил, что "скоро покажет Украине, что такое месть в полном смысле слова".
- Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.
- 29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют".
- Воздушные силы не комментируют происходящее в небе в Москве, заявил спикер ВС Юрий Игнат.
Читайте также: Москва. Беспилотники сбивали неподалеку от Рублевки и резиденции Путина — карта налета
Комментарии