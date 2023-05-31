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Кадыров опять пугает Украину за атаку БПЛА в Москве. Данилов: Мсти России и Путину

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 10:31
Кадыров опять пугает Украину за атаку БПЛА в Москве. Данилов: Мсти России и Путину - Фото
Алексей Данилов (Фото: Офис президента)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова отомстить Украине за атаку неизвестных беспилотников на Москву, которая произошла 30 мая. Ответ Кадырову Данилов опубликовал в Twitter.

"Кадырову стоит мстить москве и лично путину, а не угрожать Украине. Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю век рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтожение города и оскверненные могилы предков. Не украинские танки сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а забывшим пора вспомнить", – заявил секретарь СНБО.

Вчера Кадыров написал длинный пост в своем Telegram, в котором возмущался из-за атаки дронов по Москве. Он обвинил в атаке Киев и заявил, что "скоро покажет Украине, что такое месть в полном смысле слова".

  • Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.
  • 29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют". 
  • Воздушные силы не комментируют происходящее в небе в Москве, заявил спикер ВС Юрий Игнат.

Читайте также: Москва. Беспилотники сбивали неподалеку от Рублевки и резиденции Путина — карта налета

Наталья Медведева
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Рамзан КадыроввойнаАлексей Данилов
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