Кадыров опять пугает Украину за атаку БПЛА в Москве. Данилов: Мсти России и Путину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова отомстить Украине за атаку неизвестных беспилотников на Москву, которая произошла 30 мая. Ответ Кадырову Данилов опубликовал в Twitter.

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"Кадырову стоит мстить москве и лично путину, а не угрожать Украине. Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю век рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтожение города и оскверненные могилы предков. Не украинские танки сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а забывшим пора вспомнить", – заявил секретарь СНБО.

Вчера Кадыров написал длинный пост в своем Telegram, в котором возмущался из-за атаки дронов по Москве. Он обвинил в атаке Киев и заявил, что "скоро покажет Украине, что такое месть в полном смысле слова".

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздавались взрывы. Местные жители сообщили о массированном налете неизвестных беспилотников.

29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют".

Воздушные силы не комментируют происходящее в небе в Москве, заявил спикер ВС Юрий Игнат.

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