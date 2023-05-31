Кадиров знову лякає Україну за атаку БПЛА у Москві. Данілов: Мстися Росії та Путіну

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на погрози голови Чечні Рамзана Кадирова помститися Україні за атаку невідомих безпілотників на Москву, яка сталася 30 травня. Відповідь Кадирову Данілов опублікував у Twitter.

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"Кадирову варто мститися Москві й особисто Путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищенні міста і спаплюжені могили предків. Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, це були російські танки. Чеченський народ про це памʼятає, а тим, хто забув, час згадати", – заявив секретар РНБО.

Вчора Кадиров написав довгого поста у своєму Telegram, в якому обурювався через атаку дронів на Москву. Він звинуватив в атаці Київ та заявив, що "скоро покаже Україні, що таке помста в повному розумінні слова".

Вранці 30 травня в Москві та Підмосков'ї лунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про масований наліт невідомих безпілотників.

29 травня після денного удару росіян балістичними ракетами по Києву глава української розвідки Кирило Буданов пообіцяв окупантам, що вони дуже скоро про це пошкодують.

Повітряні сили не коментують те, що відбувається в небі в Москві, заявив речник ПС Юрій Ігнат.

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