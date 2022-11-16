Каховская ГЭС была подорвана РФ, но сильного наводнения не будет — британская разведка

Плотина Каховской гидроэлектростанции осталась "практически нетронутой", несмотря на подрыв переправы россиянами, а поэтому не стоит опасаться сильного наводнения вниз по Днепру. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что Каховская плотина обеспечивает один из двух основных пунктов Днепра в Херсонской области, а украинские точечные удары наносились по объекту с августа, успешно прервав пополнение запасов российских оккупантов.

При отступлении российских войск 11 ноября Каховской ГЭС был нанесен дополнительный ущерб из-за "контролируемого сноса" переправы, чтобы, вероятно, помешать продвижению Вооруженных Сил Украины.

Три пролета автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце плотины были разрушены, что сделало переправу непроходной.

Однако три водосброса ниже этой части плотины остались "практически нетронутыми", а нынешний уровень ущерба вряд ли приведет к сильному наводнению ниже по течению, резюмировали британцы.

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Дмитро Гриниченко

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