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Каховская ГЭС была подорвана РФ, но сильного наводнения не будет — британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 09:40
Каховская ГЭС была подорвана РФ, но сильного наводнения не будет — британская разведка - Фото
Каховская ГЭС (Фото: EPA)

Плотина Каховской гидроэлектростанции осталась "практически нетронутой", несмотря на подрыв переправы россиянами, а поэтому не стоит опасаться сильного наводнения вниз по Днепру. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что Каховская плотина обеспечивает один из двух основных пунктов Днепра в Херсонской области, а украинские точечные удары наносились по объекту с августа, успешно прервав пополнение запасов российских оккупантов. 

При отступлении российских войск 11 ноября Каховской ГЭС был нанесен дополнительный ущерб из-за "контролируемого сноса" переправы, чтобы, вероятно, помешать продвижению Вооруженных Сил Украины. 

Три пролета автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце плотины были разрушены, что сделало переправу непроходной.

Однако три водосброса ниже этой части плотины остались "практически нетронутыми", а нынешний уровень ущерба вряд ли приведет к сильному наводнению ниже по течению, резюмировали британцы. 

Читайте также: Белый дом: Визитом в Херсон Зеленский показал, что Украина продолжит свое наступление 

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область британская разведка каховская гэс
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