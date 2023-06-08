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Каховская ГЭС. Кинбурнская коса полностью отрезана от материка, перешеек затоплен водой

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 08:50
Каховская ГЭС. Кинбурнская коса полностью отрезана от материка, перешеек затоплен водой - Фото
Кинбурнская коса (Фото: скриншот с видео)

Временно оккупированная Кинбурнская коса в Николаевской области оказалась полностью отрезанной от большой земли из-за потопа после подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами. Об этом сообщили в госпредприятии "Леса Украины".

По состоянию на вечер 7 июня дорога в районе поселка Геройское, которая связывала косу с материком, оказалась полностью затопленной. 

Отмечается, что в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен. 

На большую землю с территории косы наземным транспортом добраться уже невозможно.

Также экологи сообщили о масштабных лесных пожарах на полуострове. 

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Дмитрий Гриниченко
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