Каховская ГЭС. Кинбурнская коса полностью отрезана от материка, перешеек затоплен водой
08.06.2023, 08:50
Кинбурнская коса (Фото: скриншот с видео)
Временно оккупированная Кинбурнская коса в Николаевской области оказалась полностью отрезанной от большой земли из-за потопа после подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами. Об этом сообщили в госпредприятии "Леса Украины".
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По состоянию на вечер 7 июня дорога в районе поселка Геройское, которая связывала косу с материком, оказалась полностью затопленной.
Отмечается, что в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен.
На большую землю с территории косы наземным транспортом добраться уже невозможно.
Также экологи сообщили о масштабных лесных пожарах на полуострове.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, решение никаких других задач такого полного уничтожения плотины не требовало бы, заявил гендиректор Укргидроэнерго.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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