Каховская ГЭС. Кинбурнская коса полностью отрезана от материка, перешеек затоплен водой

Временно оккупированная Кинбурнская коса в Николаевской области оказалась полностью отрезанной от большой земли из-за потопа после подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами. Об этом сообщили в госпредприятии "Леса Украины".

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По состоянию на вечер 7 июня дорога в районе поселка Геройское, которая связывала косу с материком, оказалась полностью затопленной.

Отмечается, что в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен.

На большую землю с территории косы наземным транспортом добраться уже невозможно.

Также экологи сообщили о масштабных лесных пожарах на полуострове.

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