Каховська ГЕС. Кінбурнська коса повністю відрізана від материка, перешийок затоплений водою

Тимчасово окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині виявилася повністю відрізаною від великої землі через потоп після підриву Каховської гідроелектростанції росіянами. Про це повідомили у держпідприємстві "Ліси України".

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Станом на вечір 7 червня дорога в районі селища Геройське, яка поєднувала косу з материком, виявилася повністю затопленою.

Зазначається, що внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок наприкінці затоки за межами дельти Дніпра майже повністю затопить.

На велику землю з території коси наземним транспортом дістатися неможливо.

Також екологи повідомили про масштабні лісові пожежі на півострові.

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