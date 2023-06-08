Каховська ГЕС. Кінбурнська коса повністю відрізана від материка, перешийок затоплений водою
08.06.2023, 08:50
Кінбурнська коса (Фото: скриншот з відео)
Тимчасово окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині виявилася повністю відрізаною від великої землі через потоп після підриву Каховської гідроелектростанції росіянами. Про це повідомили у держпідприємстві "Ліси України".
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Станом на вечір 7 червня дорога в районі селища Геройське, яка поєднувала косу з материком, виявилася повністю затопленою.
Зазначається, що внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок наприкінці затоки за межами дельти Дніпра майже повністю затопить.
На велику землю з території коси наземним транспортом дістатися неможливо.
Також екологи повідомили про масштабні лісові пожежі на півострові.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, вирішення жодних інших завдань такого повного знищення греблі не вимагало б, заявив гендиректор Укргідроенерго.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що підрив Каховської ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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