RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Каховська ГЕС. Кінбурнська коса повністю відрізана від материка, перешийок затоплений водою

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 08:50
Каховська ГЕС. Кінбурнська коса повністю відрізана від материка, перешийок затоплений водою - Фото
Кінбурнська коса (Фото: скриншот з відео)

Тимчасово окупована Кінбурнська коса на Миколаївщині виявилася повністю відрізаною від великої землі через потоп після підриву Каховської гідроелектростанції росіянами. Про це повідомили у держпідприємстві "Ліси України".

Станом на вечір 7 червня дорога в районі селища Геройське, яка поєднувала косу з материком, виявилася повністю затопленою.

Зазначається, що внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок наприкінці затоки за межами дельти Дніпра майже повністю затопить.

На велику землю з території коси наземним транспортом дістатися неможливо.

Також екологи повідомили про масштабні лісові пожежі на півострові.

Читайте такожЯк і навіщо Росія знищила Каховську ГЕС. Перші факти та оцінки

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнамиколаївська областьпотопкаховська гескінбурнська коса
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 