Каховское водохранилище после подрыва дамбы продолжает быстро терять воду – штаб

После подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. Об этом сообщает штаб по ликвидации последствий со ссылкой на данные Укргидроэнерго.

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По состоянию на 8:00 9 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составил 11,74 м – на метр меньше, чем сутки назад. В целом с момента подрыва плотины уровень водохранилища упал в общей сложности на 4,7 метра.

Штаб сообщает, что значительная часть разрушенного здания станции находится под водой, насыпь между шлюзом и станцией тоже остается под водой и продолжает разрушаться.

По заявлению Укргидроэнерго, гидроэлектростанции выше по Днепру продолжают максимально аккумулировать воду в водохранилищах, чтобы создать летний запас на случай полного сброса Каховского водохранилища.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

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Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

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