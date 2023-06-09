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Каховское водохранилище после подрыва дамбы продолжает быстро терять воду – штаб

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 09:30
Каховское водохранилище после подрыва дамбы продолжает быстро терять воду – штаб - Фото
Взорванная дамба Каховской ГЭС (Фото - Telegram Каховська ГЕС штаб info)

После подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. Об этом сообщает штаб по ликвидации последствий со ссылкой на данные Укргидроэнерго.  

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По состоянию на 8:00 9 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составил 11,74 м – на метр меньше, чем сутки назад. В целом с момента подрыва плотины уровень водохранилища упал в общей сложности на 4,7 метра.

Штаб сообщает, что значительная часть разрушенного здания станции находится под водой, насыпь между шлюзом и станцией тоже остается под водой и продолжает разрушаться.

По заявлению Укргидроэнерго, гидроэлектростанции выше по Днепру продолжают максимально аккумулировать воду в водохранилищах, чтобы создать летний запас на случай полного сброса Каховского водохранилища.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • В Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

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Сергей Бережной
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