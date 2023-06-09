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Каховське водосховище після підриву греблі і далі швидко втрачає воду – штаб

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 09:30
Каховське водосховище після підриву греблі і далі швидко втрачає воду – штаб - Фото
Підірвана дамба Каховської ГЕС (Фото - Telegram Каховська ГЕС штаб info)

Після підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води у Каховському водосховищі і далі знижується. Про це повідомляє штаб з ліквідації наслідків із посиланням на дані Укргідроенерго.

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Станом на 8:00 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становив 11,74 м – на метр менше ніж добу тому. Загалом з моменту підриву греблі рівень водосховища впав на 4,7 метра.

Штаб повідомляє, що значна частина будівлі станції є під водою, насип між шлюзом і станцією теж залишається під водою і далі руйнується.

За заявою Укргідроенерго, гідроелектростанції вище по Дніпру максимально акумулюють воду у водосховищах, щоб створити літній запас на випадок повного скидання Каховського водосховища.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
  • У Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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Сергій Бережний
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