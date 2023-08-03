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"Каждый член ООН должен сказать России – хватит": Блинкен на Совбезе ООН

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 19:27
Энтони Блинкен на Совбезе ООН (фото – скриншот из видео)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в выступлении на Совете безопасности ООН призвал все страны сказать России, чтобы она прекратила шантажировать мир угрозой голода.

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"Каждый член Организации Объединенных Наций должен сказать Москве – "хватит"", – сказал Блинкен во вступительной речи на заседании Совбеза, которое посвящено вызванным войной России против Украины угрозам глобальной продовольственной безопасности.

"Хватит использовать Черное море для шантажа. Хватит использовать самые уязвимые народы мира как рычаг давления. Хватит этой неоправданной бессовестной войны", – заявил Блинкен.

Госсекретарь США объявил, что уже почти 90 стран поддержали составленное США коммюнике, в котором они обязуются "принять меры, чтобы положить конец использованию продовольствия в качестве оружия войны и голоду населения в качестве тактики ведения войны".

Читайте также: Мировая продовольственная система подорвана, РФ нужно вернуть в зерновое соглашение – ООН

Сергей Бережной
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