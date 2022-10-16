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"Каждый ход ухудшает ситуацию". Данилов заявил о цугцванге для России: пять примеров

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 13:52
Фото: Алексей Данилов / Facebook

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что война для России вышла на стадию стратегического цугцванга. "Каждый ход усугубляет ситуацию и приближает к финалу", – заявил он в Facebook.

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В качестве примера Данилов привел мобилизацию, которая привела к бегству за границу 500 000 мужчин и, по его мнению, стала мощным фактором политической дестабилизации в России.

Против попытки аннексии украинских территорий выступил почти весь мир, и 143 страны осудили действия России; массированный ракетный удар запустил процесс создания новой системы ПВО Украины; а ядерный шантаж консолидировал НАТО и грозит России потерей последних влиятельных партнеров – Индии и Китая, заявил Данилов.

"И самое главное – агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, привела к формированию единой политической украинской нации, силы которой все возрастают, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада", – написал Данилов.

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Андрій Водяний
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Россия война Алексей Данилов
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