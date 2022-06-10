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Каждый коллаборант из числа чиновников становится законной целью для спецслужб – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 22:52

Все украинские должностные лица, которые пошли на сотрудничество с российскими оккупантами, должны понимать, что становятся законной целью для спецслужб. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Количество коллаборантов в оккупированной части юга настолько мало, что россия планирует завозить чиновников из России. Но бывают и предатели. Каждое должностное лицо, которое соглашается сотрудничать с оккупантами, должно понимать, что подписывает себе приговор и становится законной целью для украинских спецслужб и судов", – написал Подоляк.

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Вадим Ребрина
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спецслужбы михаил подоляк
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