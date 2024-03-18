"Как абсолютная книга ужасов". Бербок отвергла призывы заморозить войну в Украине

Бербок выступает против заморозки войны в Украине из-за военных преступлений, которые РФ совершает на временно оккупированных территориях

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отвергла призывы заморозить войну в Украине. С таким заявлением глава немецкого МИДа выступила перед началом встречи министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе, цитирует издание BR24.

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"Тот, кто читал последний доклад ООН о российских военных преступлениях на оккупированных территориях, по моему мнению, больше не будет говорить о том, что, возможно, конфликт следует заморозить", – заявила Бербок.

Министр отметила, что отчет ООН – "как абсолютная книга ужасов".

Как отметило издание, комментарий Бербок, очевидно, был адресован лидеру парламентской группы Социал-демократической партии Германии Рольфу Мютцениху, который во время дебатов в Бундестаге в прошлый четверг выступил с таким призывом.

"Не стоит просто говорить о том, как идет война в Украине. Надо также подумать о том, как войну можно заморозить, а потом окончательно прекратить", – заявил тогда депутат.

Эти слова вызвали резкую критику со стороны Зеленых и Свободной демократической партии.

11 января Зеленский сообщил, что в течение 2024 года Украина должна помешать россиянам подготовиться к новому мощному контрнаступлению и не допустить заморозку конфликта.

28 февраля начальник ГУР Буданов заявил, что россияне были бы "очень рады" заморозить войну в ситуации на сегодняшний день, чтобы Украина признала оккупированные территории как российские, однако, по его словам, этого не произойдет.

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