"Як абсолютна книга жахів". Глава МЗС Німеччини відкинула заклики заморозити війну в Україні

Бербок виступає проти замороження війни в Україні через воєнні злочини, які РФ скоює на тимчасово окупованих територіях

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відкинула заклики заморозити війну в Україні. З такою заявою глава німецького МЗС виступила перед початком зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу в Брюсселі, цитує видання BR24.

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"Той, хто читав останню доповідь ООН про російські воєнні злочини на окупованих територіях, на мій погляд, більше не буде говорити про те, що, можливо, конфлікт слід заморозити", – заявила Бербок.

Міністерка зазначила, що звіт ООН – "як абсолютна книга жахів".

Як зазначило видання, коментар Бербок, очевидно, був адресований лідеру парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини Рольфу Мютценіху, який під час дебатів у Бундестазі минулого четверга виступив з таким закликом.

"Не варто просто говорити про те, як ведеться війна в Україні. Треба також подумати про те, як війну можна заморозити, а потім остаточно припинити", – заявив тоді депутат.

Ці слова викликали різку критику з боку Зелених та Вільної демократичної партії.

11 січня Зеленський повідомив, що протягом 2024 року Україна має завадити росіянам підготуватися до нового потужного контрнаступу та не допустити замороження конфлікту.

28 лютого начальник ГУР Буданов заявив, що росіяни були б "дуже раді" заморозити війну в ситуації на сьогодні, аби Україна визнала окуповані території як російські, однак, за його словами, цього не станеться.

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