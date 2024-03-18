"Як абсолютна книга жахів". Глава МЗС Німеччини відкинула заклики заморозити війну в Україні
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відкинула заклики заморозити війну в Україні. З такою заявою глава німецького МЗС виступила перед початком зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу в Брюсселі, цитує видання BR24.

"Той, хто читав останню доповідь ООН про російські воєнні злочини на окупованих територіях, на мій погляд, більше не буде говорити про те, що, можливо, конфлікт слід заморозити", – заявила Бербок.

Міністерка зазначила, що звіт ООН – "як абсолютна книга жахів".

Як зазначило видання, коментар Бербок, очевидно, був адресований лідеру парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини Рольфу Мютценіху, який під час дебатів у Бундестазі минулого четверга виступив з таким закликом.

"Не варто просто говорити про те, як ведеться війна в Україні. Треба також подумати про те, як війну можна заморозити, а потім остаточно припинити", – заявив тоді депутат.

Ці слова викликали різку критику з боку Зелених та Вільної демократичної партії.

  • 11 січня Зеленський повідомив, що протягом 2024 року Україна має завадити росіянам підготуватися до нового потужного контрнаступу та не допустити замороження конфлікту.
  • 28 лютого начальник ГУР Буданов заявив, що росіяни були б "дуже раді" заморозити війну в ситуації на сьогодні, аби Україна визнала окуповані території як російські, однак, за його словами, цього не станеться.

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