Как ГУР освобождал "вышки Бойко" и дерзко зашел на мыс Тарханкут: видео

Спецоперация по возобновлению контроля над "вышками Бойко" в Черном море планировалась около двух недель. На всех платформах присутствовал личный состав россиян.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал один из участников сделки, командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны на псевдо "Тимур".

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Ключевой сложностью для его подразделения стало море, отметил офицер. "У моего подразделения был только опыт речных диверсионных мероприятий. Остров Змеиный, вышки Бойко и высадка в Крыму – это морские операции. Чуть-чуть другие чувства, другой адреналин", – сказал он.

Россияне были на всех вышках, подчеркнул он. "Но когда мы начали приближаться на определенные дистанции – убежали. Вообще, сейчас так происходит не только в море, – это везде. Мое подразделение бьется по многим направлениям, и мы обычно по многим направлениям видим, как россияне бегут", – отметил офицер.

"Тимур" также подчеркнул, что во время этой спецоперации военнослужащие были "не только на катерах". Бой с российским истребителем произошел на этапе следования на следующую задачу, в ходе операции дальше "вышек Бойко".

Спецподразделение "Тимура" также участвовало в высадке в оккупированном Крыму на День независимости 24 августа. "Командирам была поставлена задача, чтобы наш флаг поднялся в Крыму в День Независимости. Люди, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, увидели, что мы идем домой и для нас нет разницы, сколько километров моря. Мы показали, что мы рядом. И они показали, что они рядом. Без наших небезразличных граждан там это было бы невозможно", – сказал он.

Разведчики должны были поразить место, где проживали российские военнослужащие, "но еще ребята погнались за патрульной полицией, отработали по автомобилю", отметил офицер.

"Гранатометом отработали по этому дому, отработали по патрульному автомобилю. Отработали стрельбой по военнослужащим, которые на минутку задумались, чтобы к нам приблизиться. Но потом они скрылись оттуда. Надо было выставить наш флаг. Ну и все, ребята начали отход. Вот этот этап произошел так", – сказал "Тимур".

Участие в этой операции, по его словам, хотело принять гораздо больше военнослужащих, чем могли вместить лодки.

Офицер также анонсировал, что в дальнейшем в Крым его подразделение еще вернется. "У нас уже очень много лодок. Много всего, что может идти по воде. Поэтому – конечно. Но даже если бы их не было, значит, мы бы туда полетели. Это наш дом. Это – наше, наших граждан. Поэтому будем дальше планировать, заходить и отрабатывать врага".

11 сентября Украина вернула под контроль "вышки Бойко" в Черном море, в ГУР заявили об уникальной операции и показали видео.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net назвал возвращение контроля над "вышками Бойко" в Черном море очередным шагом для освобождения временно оккупированного Крыма .

назвал возвращение контроля над "вышками Бойко" в Черном море очередным шагом для освобождения временно оккупированного Крыма . Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

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