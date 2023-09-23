Як ГУР звільняв "вишки Бойка" та зухвало зайшов на мис Тарханкут: відео

Спецоперація із відновлення контролю над "вишками Бойко" у Чорному морі планувалась близько двох тижнів. На всіх платформах був присутній особовий склад росіян.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів один з учасників операції, командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони на псевдо "Тимур".

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Ключовою складністю для його підрозділу стало море, зазначив офіцер. "У мого підрозділу був лише досвід річкових диверсійних заходів. Острів Зміїний, вишки Бойка і висадка в Криму – це морські операції. Трохи інші почуття, інший адреналін", – сказав він.

Росіяни були на усіх вишках, наголосив він. "Але коли ми почали наближатися на певні дистанції – втекли. Взагалі, зараз так відбувається не тільки в морі, – це скрізь. Мій підрозділ б'ється на багатьох напрямках, і ми зазвичай на багатьох напрямках бачимо, як росіяни тікають", – зазначив офіцер.

"Тимур" також наголосив, що під час цієї спецоперації військовослужбовці були "не тільки на катерах". Бій із російським винищувачем відбувся на етапі прямування на наступне завдання, в ході операції далі "вишок Бойко".

Спецпідрозділ "Тимура" також брав участь у висадці в окупованому Криму на День незалежності 24 серпня. "Командирам було поставлено завдання, щоб наш прапор замайорів в Криму у День Незалежності. Люди, які зараз перебувають на окупованих територіях, побачили, що ми йдемо додому і для нас немає різниці, скільки кілометрів моря. Ми показали, що ми поруч. І вони показали, що вони поруч. Без наших небайдужих громадян там це було б неможливо", сказав він.

Розвідники мали вразити місце, де проживали російські військовослужбовці, "але ще хлопці погнались за патрульною поліцією, відпрацювали по автомобілю", зазначив офіцер.

"Гранатометом відпрацювали по цьому будинку, відпрацювали по патрульному автомобілю. Відпрацювали стрілкотнею по військовослужбовцях, які на хвилинку задумалися, щоб до нас наблизитись. Але потім вони втекли звідти. Треба було виставити наш прапор. Ну і все, хлопці почали відхід. Ось цей етап відбувся так", – сказав "Тимур".

Участь у цій операції, за його словами, хотіло взяти набагато більше військовослужбовців, ніж могли вмістити наявні човни.

Офіцер також анонсував, що надалі в Крим його підрозділ ще повернеться. "У нас вже дуже багато човнів. Багато всього, що може йти по воді. Тому – звісно. Та навіть якщо б їх не було, значить, ми би туди полетіли. Це – наш дім. Це – наше, наших громадян. Тому будемо далі планувати, заходити і відпрацьовувати ворога".

11 вересня Україна повернула під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі, у ГУР заявили про унікальну операцію і показали відео.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net назвав повернення контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі черговим кроком для звільнення тимчасово окупованого Криму.

назвав повернення контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі черговим кроком для звільнення тимчасово окупованого Криму. Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".

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