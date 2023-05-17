Как началось полномасштабное вторжение с Беларуси. Видео пограничников журналистам Бабель

Пограничники Черниговской области передали журналистам издания Бабель видео с первого дня полномасштабной войны, когда российские войска вторглись в Украину с территории Беларуси.

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Чтобы остановить наступление оккупантов на Чернигов и Киев, пограничники вместе с военными подорвали мост из Украины в Беларусь, который был единственным автомобильным путем между странами через реку Днепр в Черниговской области.

Украинские военные заминировали его 700 килограммами тротила за несколько дней до полномасштабного вторжения.

Пограничники рассказали редакции Бабель, что в 04:15 утра 24 февраля 2022 года над мостом пролетели два российских дрона со взрывчаткой.

"Через пять минут дроны взорвались недалеко от них – напали на пограничную заставу. Так началось полномасштабное вторжение со стороны Беларуси", – говорится в сообщении.

В 12 часов дня мост взорвали. Пограничники объясняют, что если бы этого не сделали, оккупационные войска окружили бы областной центр в тот же день, а не на пятый день, как это произошло.

В этот период Объединенные силы обороны укрепились в Чернигове и не дали его захватить.

1 мая 2023 года в Госпогранслужбе сообщали, что на территории Беларуси уменьшилось количество российских военных, однако с этих полигонов РФ отправляет оккупантов воевать против Украины на востоке.

8 мая появилась информация о том, что россияне планируют производить дроны-камикадзе Shahed-136 в Беларуси.

11 мая беларуские журналисты написали, что в Беларуси на границе с Украиной массово устанавливают сирены воздушной тревоги.

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