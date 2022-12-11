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Как тренируются украинские военные в Британии – минобороны показало видео 

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 21:21
Как тренируются украинские военные в Британии – минобороны показало видео  - Фото
Тренировка бойцов ВСУ в Великобритании (скриншот из видео)

Министерство обороны Великобритании показало, как украинские военные тренируются за рубежом под руководством инструкторов армий стран-партнеров.

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"По всей Великобритании Вооруженные силы Великобритании и ее международные партнеры обучают украинских добровольцев боевым навыкам, чтобы помочь им защитить свою родину и быть эффективными в боях на передовой", – сказано в комментарии к видео.

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Сергій Бережний
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Великобритания военные учения минобороны великобритании
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