Как тренируются украинские военные в Британии – минобороны показало видео 

Министерство обороны Великобритании показало, как украинские военные тренируются за рубежом под руководством инструкторов армий стран-партнеров.

"По всей Великобритании Вооруженные силы Великобритании и ее международные партнеры обучают украинских добровольцев боевым навыкам, чтобы помочь им защитить свою родину и быть эффективными в боях на передовой", – сказано в комментарии к видео.

Across Britain, the UK Armed Forces and its international partners are training Ukrainian volunteers in battlefield skills to help enable them to defend their homeland and be effective in frontline combat.



