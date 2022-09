Как восстанавливают ж/д с освобожденными городами: день глазами главы УЗ – фото, видео

13 сентября работники Укрзалізниці пытались восстановить ж/д сообщение с одним из деоккупированных городов – условным городом Б. Пока это не удалось, погиб сапер. Об этом рассказал в Twitter глава Укрзалізниці Александр Камышин.

Его утро началось с пробежки по набережной в дождливом Харькове. Остаток утра он провел на вокзале – город снова оказался без электроэнергии, надо было убедиться, что поезда отправятся вовремя, а станция осветлена.

Затем Камышин с коллегами отправился по направлению к городу Б. На определенном участке пришлось идти пешком 10+ км вдоль рельсов – железнодорожники восстанавливают поврежденное полотно.

Then we departed in a direction of Town B. On a train that was ready to carry first passengers from Town B to Kharkiv. Everything started well. pic.twitter.com/6KaIKA1PzG — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) September 13, 2022

And long walk again. Another 10+ km of hypnotizing walking on the track. pic.twitter.com/7CTFxo5HcK — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) September 13, 2022

Работники подарили ему болт, который остановил пулю. На рельсах также можно было найти гильзы от патронов.

Guys presented me the same bolt that caught the bullet. Remember unbelievable photos from yesterday? Will make something to remember of it. pic.twitter.com/bExQ8r3DiN — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) September 13, 2022

Возле ж/д полотна нашли и брошенные позиции россиян. Они жили как свиньи, говорит Камышин. Осталось много мусора, брошенные ботинки, клей, шприцы, конструктор "Лего", зонтик в ЛГБТ-цветах и ящик для патронов с натовской звездой и надписью "СССР".

Then we found a base of #russian soldiers right near the track. That’s where they fired from machine gun. pic.twitter.com/GRno3YTbtH — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) September 13, 2022

And loving #USSR. What’s on your mind if you paint "USSR" on the ammo box? BTW, the star is a #NATO star. pic.twitter.com/qkwp7s0Wl0 — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) September 13, 2022

А затем Камышин узнал, что на мине подорвались два сапера. Один из них погиб, второй – ранен. По его словам, восстановить ж/д сообщение с городом Б пока не удалось.

ВСУ за неделю почти полностью освободили оккупированную часть Харьковской области и вышли на некоторых участках на границу с РФ.

Марко Сировой

