Каллас призвала Россию проявить "добрую волю" и пойти на завершение войны против Украины

Главный евродипломат назвала шаги, которые Россия могла бы сделать, чтобы показать свои намерения

Кая Каллас (Фото: x.com/kajakallas)

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала Россию "проявить добрую волю" и согласиться на прекращение огня в Украине. Об этом она заявила перед встречей министров иностранных дел европейских стран в Мадриде, передает Reuters.

Она отметила, что жестами, которые могла бы сделать Россия, чтобы показать свою добрую волю, могли бы стать освобождение пленных и возвращение незаконно депортированных украинских детей.

Помимо этого, Каллас обратилась к США с призывом оказать давление на Кремль для завершения полномасштабной войны.

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В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Россия должна прямо ответить США на вопрос о том, есть ли у Кремля вообще желание идти мирным путем.