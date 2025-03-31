Каллас призвала Россию проявить "добрую волю" и пойти на завершение войны против Украины
Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала Россию "проявить добрую волю" и согласиться на прекращение огня в Украине. Об этом она заявила перед встречей министров иностранных дел европейских стран в Мадриде, передает Reuters.
Она отметила, что жестами, которые могла бы сделать Россия, чтобы показать свою добрую волю, могли бы стать освобождение пленных и возвращение незаконно депортированных украинских детей.
Помимо этого, Каллас обратилась к США с призывом оказать давление на Кремль для завершения полномасштабной войны.
В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Россия должна прямо ответить США на вопрос о том, есть ли у Кремля вообще желание идти мирным путем.
- 26 марта, президент США признал, что российский диктатор Путин, вероятно, пытается отсрочить полное перемирие с Украиной и затягивает время.
- 30 марта сообщалось, что Трамп взбешен Путиным из-за его слов о якобы нелегитимности Зеленского и дал месяц на прекращение огня.
- 31 марта сообщалось, что Трамп установил для Путина "психологический дедлайн", чтобы тот согласился на перемирие.