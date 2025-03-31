Каллас закликала Росію проявити "добру волю" та піти на завершення війни проти України

Головна євродипломатка назвала кроки, які б Росія могла зробити, щоб показати свої наміри

Кая Каллас (Фото: x.com/kajakallas)

Глава європейської дипломатії Кая Каллас закликала Росію "виявити добру волю" та погодитися на припинення вогню в Україні. Про це вона заявила перед зустріччю міністрів закордонних справ європейських країн у Мадриді, повідомляє Reuters.

Вона зазначила, що жестами, які могла б зробити Росія, щоб показати свою добру волю, могли б стати звільнення полонених і повернення незаконно депортованих українських дітей.

Окрім цього, Каллас звернулася до США із закликом чинити тиск на Кремль для завершення повномасштабної війни.

Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Росія має прямо відповісти США на питання про те, чи має Кремль взагалі бажання йти мирним шляхом.