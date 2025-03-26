Перемир’я в Чорному морі може загрожувати Одесі – дипломат Хара

Перемир’я в Чорному морі може бути пасткою від росіян, вважає дипломат Хара

Зустріч делегацій США та України в Саудівській Аравії 11 березня (Фото: сторінка Рустема Умєрова в Х)

Питання перемир’я в Чорному морі є для нас критичним, бо може бути пасткою від росіян, висловив думку в коментарі до статті LIGA.net дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Чорне море ми зробили фактично мирним, відігнавши росіян у Новоросійськ. Зараз їх збираються повернути у Крим і до берегів Одеси. Це вкрай небезпечно. Було б дурницею відновлювати Чорноморську зернову ініціативу, бо росіяни можуть спробувати знову загрожувати Придністров’ю та нашому півдню, передусім Одесі", – каже Хара.