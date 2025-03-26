Перемир’я в Чорному морі може загрожувати Одесі – дипломат Хара
Питання перемир’я в Чорному морі є для нас критичним, бо може бути пасткою від росіян, висловив думку в коментарі до статті LIGA.net дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.
"Чорне море ми зробили фактично мирним, відігнавши росіян у Новоросійськ. Зараз їх збираються повернути у Крим і до берегів Одеси. Це вкрай небезпечно. Було б дурницею відновлювати Чорноморську зернову ініціативу, бо росіяни можуть спробувати знову загрожувати Придністров’ю та нашому півдню, передусім Одесі", – каже Хара.
- 23-25 березня делегації України, США та Росії в Ер-Ріяді вели переговори про 30-денне припинення вогню між Росією та Україною у Чорному морі.
- У разі порушення перемир'я з боку Росії Україна має негайно повідомити про це США й надати докази, повідомив президент Володимир Зеленський.
- Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що переміщення російських військових суден за межі східної частини Чорного моря вважатиметься порушенням домовленостей і "у такому випадку Україна може реалізовувати право на самозахист".