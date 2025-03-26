Перемирие в Черном море может угрожать Одессе – дипломат Хара

Встреча делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта (Фото: страница Рустема Умерова в Х)

Вопрос перемирия в Черном море для нас критичен, потому что может быть ловушкой от россиян, высказал мнение в комментарии к статье LIGA.net дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

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"Черное море мы сделали фактически мирным, отогнав россиян в Новороссийск. Сейчас их собираются вернуть в Крым и к берегам Одессы. Это крайне опасно. Было бы глупо восстанавливать Черноморскую зерновую инициативу, потому что россияне могут попытаться снова угрожать Приднестровью и нашему югу, прежде всего Одессе", – говорит Хара.