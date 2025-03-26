Перемирие в Черном море может угрожать Одессе – дипломат Хара
Вопрос перемирия в Черном море для нас критичен, потому что может быть ловушкой от россиян, высказал мнение в комментарии к статье LIGA.net дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.
"Черное море мы сделали фактически мирным, отогнав россиян в Новороссийск. Сейчас их собираются вернуть в Крым и к берегам Одессы. Это крайне опасно. Было бы глупо восстанавливать Черноморскую зерновую инициативу, потому что россияне могут попытаться снова угрожать Приднестровью и нашему югу, прежде всего Одессе", – говорит Хара.
- 23-25 марта делегации Украины, США и России в Эр-Рияде вели переговоры о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной в Черном море.
- В случае нарушения перемирия со стороны России, Украина должна немедленно сообщить об этом США и предоставить доказательства, сообщил президент Владимир Зеленский.
- Министр обороны Рустем Умеров поделился, что перемещение российских военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением договоренностей и "в таком случае Украина может реализовывать право на самозащиту".