Каллас: Трамп обещал остановить убийства в Украине, это не на нашей совести

Дипломат ЕС отметила, что Трамп идет с добрыми намерениями к РФ, но Путин злоупотребляет этим

Кая Каллас (Фото: facebook.com/kallaskaja)

Европа не несет ответственности за помощь Украине в прекращении полномасштабной войны в одиночку. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и напомнила о словах президента США, передает Politico.

"Это он обещал остановить убийства. Так что это не может быть на нашей совести. Америка – величайший союзник в НАТО. Поэтому, если говорить о том, что должно делать НАТО, это также означает, что должна делать и Америка", – сказала она.

Американский президент Дональд Трамп усилил давление на страны НАТО, чтобы они отказались от российской нефти и других энергоносителей. Каллас отметила, что закупки Евросоюзом нефти РФ сократились на 80%, а еще был введен 19-й пакет санкций. И если бы все союзники последовали этому примеру, то война России против Украины завершилась бы быстрее.

Каллас заявила, что Вашингтон должен сыграть свою роль в том, чтобы убедить Венгрию и Словакию "отказаться от своей зависимости". По ее словам, у Трампа есть "рычаги влияния".

"Вы идете с добрыми намерениями, вы предлагаете все это, чтобы [Россия] села за стол переговоров, но на самом деле они лишь обостряют ситуацию… Путин злоупотребляет этой доброй волей. Теперь вопрос в том, что с этим делать?" – отметила представитель ЕС.